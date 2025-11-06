Fyrirtækjaskrá
Verizon Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á India

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in India hjá Verizon eru á bilinu ₹885K á year fyrir MTS 1 til ₹5.29M á year fyrir PMTS. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹1.65M.

Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
MTS 1
(Byrjendaþrep)
₹885K
₹812K
₹43.4K
₹29.9K
MTS 2
₹1.67M
₹1.44M
₹120K
₹109K
MTS 3
₹2.71M
₹2.25M
₹315K
₹141K
MTS 4
₹3.32M
₹2.82M
₹341K
₹161K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

34%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Verizon eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33% ávinst á 1st-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (33.00% árlega)

  • 34% ávinst á 3rd-ÁR (34.00% árlega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Verizon eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Netkerfisverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Verizon in India er árleg heildarlaun upp á ₹5,292,042. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Verizon fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in India er ₹1,683,056.

