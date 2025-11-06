Verizon Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Hyderabad Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Hyderabad Area hjá Verizon eru á bilinu ₹1.02M á year fyrir MTS 1 til ₹4.89M á year fyrir PMTS. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Hyderabad Area er samtals ₹1.46M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Verizon. Síðast uppfært: 11/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
MTS 1
₹1.02M
₹933K
₹56.5K
₹28.3K
MTS 2
₹1.39M
₹1.22M
₹96.2K
₹68.5K
MTS 3
₹2.62M
₹2.31M
₹227K
₹76.8K
MTS 4
₹3.51M
₹3.08M
₹300K
₹130K
33%
ÁR 1
33%
ÁR 2
34%
ÁR 3
Hjá Verizon eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33% ávinst á 1st-ÁR (33.00% árlega)
33% ávinst á 2nd-ÁR (33.00% árlega)
34% ávinst á 3rd-ÁR (34.00% árlega)
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Verizon eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
