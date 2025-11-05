Verizon Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Chennai Metropolitan Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Chennai Metropolitan Area hjá Verizon eru á bilinu ₹794K á year fyrir MTS 1 til ₹3.24M á year fyrir MTS 4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Chennai Metropolitan Area er samtals ₹2.96M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Verizon. Síðast uppfært: 11/5/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
MTS 1
₹794K
₹710K
₹47.3K
₹36.8K
MTS 2
₹1.35M
₹1.2M
₹67.4K
₹83.8K
MTS 3
₹2.81M
₹2.13M
₹452K
₹235K
MTS 4
₹3.24M
₹2.71M
₹357K
₹174K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
33%
ÁR 1
33%
ÁR 2
34%
ÁR 3
Hjá Verizon eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33% ávinst á 1st-ÁR (33.00% árlega)
33% ávinst á 2nd-ÁR (33.00% árlega)
34% ávinst á 3rd-ÁR (34.00% árlega)
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Verizon eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
