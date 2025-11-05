Verizon Gagnafræðingur Laun á Greater Hyderabad Area

Gagnafræðingur kjör in Greater Hyderabad Area hjá Verizon eru samtals ₹2.38M á year fyrir Data Scientist 3. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Hyderabad Area er samtals ₹2.4M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Verizon. Síðast uppfært: 11/5/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Data Scientist 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 3
₹2.38M
₹1.88M
₹283K
₹213K
Data Scientist 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
33%
ÁR 1
33%
ÁR 2
34%
ÁR 3
Hjá Verizon eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33% ávinst á 1st-ÁR (33.00% árlega)
33% ávinst á 2nd-ÁR (33.00% árlega)
34% ávinst á 3rd-ÁR (34.00% árlega)
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Verizon eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)