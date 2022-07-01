Fyrirtækjaskrá
Verana Health
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Verana Health Laun

Laun hjá Verana Health eru á bilinu $161,000 í heildarjöfnum á ári fyrir Gagnafræðingur í neðri kantinum til $192,500 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Verana Health. Síðast uppfært: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $193K
Gagnafræðingur
Median $161K
Vörustjóri
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Verana Health er Hugbúnaðarverkfræðingur með árlegar heildarbætur upp á $192,500. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Verana Health er $176,880.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Verana Health

Tengd fyrirtæki

  • Amazon
  • Facebook
  • PayPal
  • Google
  • Dropbox
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði