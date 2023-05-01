Fyrirtækjaskrá
VAST Data
VAST Data Laun

Laun hjá VAST Data eru á bilinu $124,443 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $741,411 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá VAST Data. Síðast uppfært: 9/14/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $124K
Þjónustuver
$150K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$741K

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá VAST Data eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

The highest paying role reported at VAST Data is Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $741,411. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VAST Data is $149,763.

