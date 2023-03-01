Fyrirtækjaskrá
Vasion
Vasion Laun

Laun hjá Vasion eru á bilinu $52,260 í heildarjöfnum á ári fyrir Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) í neðri kantinum til $125,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Vasion. Síðast uppfært: 9/14/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $125K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$52.3K
Sala
$89.6K

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Vasion er Hugbúnaðarverkfræðingur með árlegar heildarbætur upp á $125,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Vasion er $89,550.

