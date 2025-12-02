Fyrirtækjaskrá
USI Insurance Services
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
USI Insurance Services Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Meðaltal Hugbúnaðarverkfræðingur heildarlauna in United States hjá USI Insurance Services er á bilinu $123K til $173K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka USI Insurance Services. Síðast uppfært: 12/2/2025

Meðaltal heildarlauna

$133K - $155K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$123K$133K$155K$173K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hvað eru starfsþrep hjá USI Insurance Services?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá USI Insurance Services in United States er árleg heildarlaun upp á $172,550. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá USI Insurance Services fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in United States er $123,250.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá USI Insurance Services

