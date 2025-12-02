Fyrirtækjaskrá
UserTesting
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Þjónustuver

  • Öll Þjónustuver laun

UserTesting Þjónustuver Laun

Meðaltal Þjónustuver heildarlauna in United States hjá UserTesting er á bilinu $61.2K til $87K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka UserTesting. Síðast uppfært: 12/2/2025

Meðaltal heildarlauna

$69.3K - $78.9K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$61.2K$69.3K$78.9K$87K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Þjónustuver innsendingarnars hjá UserTesting til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín


Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá UserTesting?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Þjónustuver tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Þjónustuver hjá UserTesting in United States er árleg heildarlaun upp á $87,025. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá UserTesting fyrir Þjónustuver hlutverkið in United States er $61,213.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá UserTesting

Tengd fyrirtæki

  • Seagate
  • Fiserv
  • Alarm.com
  • SPS Commerce
  • Verisk
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/usertesting/salaries/customer-service.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.