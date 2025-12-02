Fyrirtækjaskrá
Us In Technology
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

Us In Technology Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Meðaltal Hugbúnaðarverkfræðingur heildarlauna in United States hjá Us In Technology er á bilinu $104K til $145K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Us In Technology. Síðast uppfært: 12/2/2025

Meðaltal heildarlauna

$112K - $131K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$104K$112K$131K$145K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Hugbúnaðarverkfræðingur innsendingarnars hjá Us In Technology til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín


Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Us In Technology?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Us In Technology in United States er árleg heildarlaun upp á $145,180. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Us In Technology fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in United States er $103,700.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Us In Technology

Tengd fyrirtæki

  • Square
  • Microsoft
  • Databricks
  • Netflix
  • Coinbase
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/us-in-technology/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.