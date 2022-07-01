Fyrirtækjaskrá
Upside
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Upside Laun

Laun hjá Upside eru á bilinu $54,888 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $251,250 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Upside. Síðast uppfært: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Vörustjóri
Median $230K
Vöruhönnuður
$134K
Ráðningarfulltrúi
$153K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Sala
Median $140K
Hugbúnaðarverkfræðingur
$54.9K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$251K
UX Rannsakandi
$146K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Upside er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $251,250. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Upside er $146,228.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Upside

Tengd fyrirtæki

  • Freedom Mortgage
  • First Command
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Venmo
  • TD Ameritrade
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði