Laun hjá UPMC eru á bilinu $75,375 í heildarjöfnum á ári fyrir Verkefnisstjóri í neðri kantinum til $175,000 fyrir Tryggingastærðfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá UPMC. Síðast uppfært: 11/16/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $93K
Tryggingastærðfræðingur
Median $175K
Endurskoðandi
$78.4K

Viðskiptagreiningarfræðingur
Median $80K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$89.6K
Vöruhönnuður
$121K
Vöruhönnunarstjóri
$134K
Vörustjóri
$112K
Verkefnisstjóri
$75.4K
Netöryggisfræðingur
$85.4K
Tækniforritstjóri
$102K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá UPMC er Tryggingastærðfræðingur með árlegar heildarbætur upp á $175,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá UPMC er $93,000.

