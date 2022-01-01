Upgrade Laun

Fyrirtækjaskrá
Laun hjá Upgrade eru á bilinu $54,880 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptagreiningarfræðingur í neðri kantinum til $211,050 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Upgrade. Síðast uppfært: 11/16/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $143K
Vörustjóri
Median $207K
Gagnafræðingur
Median $116K

Viðskiptagreiningarfræðingur
$54.9K
Gagnafræðingur
$90.5K
Fjármálafræðingur
$88.2K
Mannauður
$79.7K
Vöruhönnuður
$129K
Ráðningarfulltrúi
$95.6K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$211K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Upgrade eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Upgrade er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $211,050. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Upgrade er $105,800.

