University of Melbourne
University of Melbourne Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Australia hjá University of Melbourne er samtals A$102K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka University of Melbourne. Síðast uppfært: 10/31/2025

Miðgildi launa
company icon
University of Melbourne
AI Researcher
Melbourne, VI, Australia
Samtals á ári
A$102K
Stig
A
Grunnlaun
A$102K
Stock (/yr)
A$0
Bónus
A$0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
2 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá University of Melbourne?
Nýjustu launaupplýsingar
Titlar sem eru innifaldir

Rannsóknavísindamaður

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá University of Melbourne in Australia er árleg heildarlaun upp á A$148,452. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá University of Melbourne fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Australia er A$102,197.

Önnur úrræði