Fyrirtækjaskrá
Univeris
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Univeris Laun

Laun hjá Univeris eru á bilinu $64,457 í heildarjöfnum á ári fyrir Netöryggissérfræðingur í neðri kantinum til $123,804 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Univeris. Síðast uppfært: 9/14/2025

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $124K
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $97.7K
Netöryggissérfræðingur
$64.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Lausnaarkitekt
$122K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Algengar spurningar

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Univeris، Hugbúnaðarverkfræðistjóri با کل دستمزد سالانه $123,804 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Univeris برابر $110,031 است.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Univeris

Tengd fyrirtæki

  • Uber
  • Square
  • Intuit
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði