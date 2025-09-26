Fyrirtækjaskrá
Unit4
Unit4 Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Spain hjá Unit4 er samtals €26.4K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Unit4. Síðast uppfært: 9/26/2025

Miðgildi launa
company icon
Unit4
Software Engineer
Granada, AN, Spain
Samtals á ári
€26.4K
Stig
L2
Grunnlaun
€25K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€1.4K
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
3 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Unit4?

€143K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

أعلى حزمة راتب لوظيفة Hugbúnaðarverkfræðingur في Unit4 in Spain تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €33,763. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Unit4 لوظيفة Hugbúnaðarverkfræðingur in Spain هو €26,422.

