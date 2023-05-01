Fyrirtækjaskrá
Underdog Fantasy
Underdog Fantasy Laun

Laun hjá Underdog Fantasy eru á bilinu $145,000 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $215,912 fyrir Vöruhönnuður í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Underdog Fantasy. Síðast uppfært: 10/12/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $145K
Vöruhönnuður
Median $216K

Notendaupplifunarhönnuður

Ráðningaraðili
Median $183K

Vörustjóri
$166K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$169K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Underdog Fantasy eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Underdog Fantasy er Vöruhönnuður með árlegar heildarbætur upp á $215,912. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Underdog Fantasy er $169,150.

