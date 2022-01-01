Breyta
Ubisoft
Vinnur þú hér?
Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Yfirlit
Laun
Fríðindi
Störf
Nýtt
Spjall
Ubisoft Fríðindi
Bæta við fríðindum
Bera saman
Áætlað heildarverðmæti: $1,643
Tryggingar, heilsa og vellíðan
Free Drinks
$365
Free Snacks
$730
Gym / Wellness Reimbursement
Health Insurance
Heimili
Relocation Bonus
Fjármál og eftirlaun
401k
Hlunnindi og afslættir
Employee Discount
Ubisoft Hlunnindi og fríðindi
Fríðindi
Lýsing
Free Drinks
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Gym / Wellness Reimbursement
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Relocation Bonus
Offered by employer
401k
Offered by employer
Employee Discount
Offered by employer
