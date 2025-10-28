trivago Gagnafræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in Germany hjá trivago er samtals €63.2K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka trivago. Síðast uppfært: 10/28/2025

Miðgildi launa
company icon
trivago
Data Analyst
Dusseldorf, NW, Germany
Samtals á ári
€63.2K
Stig
L2
Grunnlaun
€63.2K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
3 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá trivago in Germany er árleg heildarlaun upp á €65,720. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá trivago fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in Germany er €54,181.

