Trip.com Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in China hjá Trip.com er samtals CN¥399K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Trip.com. Síðast uppfært: 10/28/2025

Miðgildi launa
company icon
Trip.com
Backend Software Engineer
Shanghai, SH, China
Samtals á ári
CN¥399K
Stig
hidden
Grunnlaun
CN¥319K
Stock (/yr)
CN¥0
Bónus
CN¥79.9K
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
2-4 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Trip.com in China er árleg heildarlaun upp á CN¥905,465. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Trip.com fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in China er CN¥372,331.

