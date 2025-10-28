Fyrirtækjaskrá
TripAdvisor UX Rannsakandi Laun

Meðaltal UX Rannsakandi heildarlauna in Australia hjá TripAdvisor er á bilinu A$181K til A$247K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka TripAdvisor. Síðast uppfært: 10/28/2025

Meðaltal heildarlauna

A$196K - A$232K
Australia
Venjulegt bil
Mögulegt bil
A$181KA$196KA$232KA$247K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá TripAdvisor eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir UX Rannsakandi hjá TripAdvisor in Australia er árleg heildarlaun upp á A$247,457. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá TripAdvisor fyrir UX Rannsakandi hlutverkið in Australia er A$180,751.

