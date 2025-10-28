Fyrirtækjaskrá
TripAdvisor
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Vöruhönnuður

  • Öll Vöruhönnuður laun

TripAdvisor Vöruhönnuður Laun

Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka TripAdvisor. Síðast uppfært: 10/28/2025

Meðaltal heildarlauna

£89.6K - £106K
United Kingdom
Venjulegt bil
Mögulegt bil
£78.9K£89.6K£106K£112K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 1 fleiri Vöruhönnuður innsendingarnar hjá TripAdvisor til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

Block logo
+£43.4K
Robinhood logo
+£66.7K
Stripe logo
+£15K
Datadog logo
+£26.2K
Verily logo
+£16.5K
Don't get lowballed

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá TripAdvisor eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Vöruhönnuður tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vöruhönnuður hjá TripAdvisor in United Kingdom er árleg heildarlaun upp á £112,054. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá TripAdvisor fyrir Vöruhönnuður hlutverkið in United Kingdom er £78,925.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá TripAdvisor

Tengd fyrirtæki

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði