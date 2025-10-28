TripAdvisor Fjármálafræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Fjármálafræðingur heildarlauna in United States hjá TripAdvisor er á bilinu $122K til $170K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka TripAdvisor. Síðast uppfært: 10/28/2025

Meðaltal heildarlauna

$131K - $154K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$122K$131K$154K$170K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá TripAdvisor eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Fjármálafræðingur hjá TripAdvisor in United States er árleg heildarlaun upp á $169,650. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá TripAdvisor fyrir Fjármálafræðingur hlutverkið in United States er $121,800.

