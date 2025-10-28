Fyrirtækjaskrá
TripAdvisor
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Gagnafræðingur

  • Öll Gagnafræðingur laun

TripAdvisor Gagnafræðingur Laun

Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka TripAdvisor. Síðast uppfært: 10/28/2025

Meðaltal heildarlauna

₹6.37M - ₹7.57M
India
Venjulegt bil
Mögulegt bil
₹5.88M₹6.37M₹7.57M₹8.06M
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 1 fleiri Gagnafræðingur innsendingarnar hjá TripAdvisor til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá TripAdvisor eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Gagnafræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá TripAdvisor in India er árleg heildarlaun upp á ₹8,056,156. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá TripAdvisor fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in India er ₹5,884,497.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá TripAdvisor

Tengd fyrirtæki

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði