TripAdvisor Viðskiptarekstur Laun

Viðskiptarekstur kjör in United States hjá TripAdvisor eru samtals €54.6K á year fyrir SE2. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka TripAdvisor. Síðast uppfært: 10/28/2025

Meðaltal heildarlauna

€44.7K - €54.1K
Spain
Venjulegt bil
Mögulegt bil
€41.2K€44.7K€54.1K€57.6K
Venjulegt bil
Mögulegt bil
Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Skoða 1 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá TripAdvisor eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Viðskiptarekstur hjá TripAdvisor in United States er árleg heildarlaun upp á €57,614. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá TripAdvisor fyrir Viðskiptarekstur hlutverkið in United States er €41,224.

