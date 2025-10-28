TripAdvisor Viðskiptarekstur Laun

Viðskiptarekstur kjör in United States hjá TripAdvisor eru samtals €54.6K á year fyrir SE2. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka TripAdvisor. Síðast uppfært: 10/28/2025
Meðaltal heildarlauna
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá TripAdvisor eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)