TripActions Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Netherlands hjá TripActions er samtals €105K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka TripActions. Síðast uppfært: 10/28/2025

Miðgildi launa
company icon
TripActions
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Samtals á ári
€105K
Stig
L3
Grunnlaun
€105K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Ár hjá fyrirtæki
4 Ár
Ár reynsla
9 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá TripActions in Netherlands er árleg heildarlaun upp á €173,525. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá TripActions fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Netherlands er €95,994.

