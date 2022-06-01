TravelPerk Laun

Laun hjá TravelPerk eru á bilinu $51,178 í heildarjöfnum á ári fyrir Sala í neðri kantinum til $152,176 fyrir Vörustjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá TravelPerk. Síðast uppfært: 10/26/2025
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá TravelPerk eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
