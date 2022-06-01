Fyrirtækjaskrá
TravelPerk
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

TravelPerk Laun

Laun hjá TravelPerk eru á bilinu $51,178 í heildarjöfnum á ári fyrir Sala í neðri kantinum til $152,176 fyrir Vörustjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá TravelPerk. Síðast uppfært: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $82.4K

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
Median $152K
Þjónustuverrekstur
$113K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Mannauður
$86.6K
Sala
$51.2K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$97.2K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá TravelPerk eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá TravelPerk er Vörustjóri með árlegar heildarbætur upp á $152,176. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá TravelPerk er $91,918.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá TravelPerk

Tengd fyrirtæki

  • Amadeus
  • Checkfront
  • DealerOn
  • Houzz
  • Vanguard
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði