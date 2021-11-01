Fyrirtækjaskrá
Travelers
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Travelers Laun

Laun hjá Travelers eru á bilinu $51,299 í heildarjöfnum á ári fyrir Fjármálasérfræðingur í neðri kantinum til $281,585 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Travelers. Síðast uppfært: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Gagnafræðingur
Median $135K
Tryggingastærðfræðingur
Median $143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Vörustjóri
Median $163K
Verkefnastjóri
Median $155K
Vátryggingamaður
Median $121K
Sala
Median $132K
Vöruhönnuður
Median $96K
Endurskoðandi
$86.6K
Viðskiptasérfræðingur
$86.9K
Þjónustuver
$84K
Þjónustuverrekstur
$64.3K
Gagnasérfræðingur
$95.5K
Gagnafræðistjóri
$179K
Fjármálasérfræðingur
$51.3K
Jarðfræðiverkfræðingur
$79.6K
Grafískur hönnuður
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$282K
Lausnaarkitekt
$261K

Data Architect

Tækniforritstjóri
$129K
Áhættufjárfestir
$98.5K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Travelers er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $281,585. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Travelers er $129,350.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Travelers

Tengd fyrirtæki

  • Citi
  • Progressive
  • Morgan Stanley
  • JLL
  • CoStar Group
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði