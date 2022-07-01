Fyrirtækjaskrá
Torc Robotics Laun

Launasvið Torc Robotics eru frá $18,814 í heildarbótum á ári fyrir Vélbúnaðarverkfræðingur í neðri enda til $248,352 fyrir Virkjatæknifræðingur í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Torc Robotics. Síðast uppfært: 8/25/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $152K

Vélanámsverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Viðskiptagreinir
$185K
Þjónustusvið
$51.6K

Gagnagreinir
$174K
Vélbúnaðarverkfræðingur
$18.8K
Vélaverkfræðingur
$186K
Virkjatæknifræðingur
$248K
Vörustjóri
$237K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
$137K
Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Torc Robotics eru Hlutabréfa-/eigin fjárveitingar háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Torc Robotics er Virkjatæknifræðingur at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $248,352. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Torc Robotics er $174,049.

Önnur úrræði