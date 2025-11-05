Tide Ráðningarfulltrúi Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Ráðningarfulltrúi heildarlauna in Romania hjá Tide er á bilinu RON 151K til RON 211K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tide. Síðast uppfært: 11/5/2025

Meðaltal heildarlauna

RON 163K - RON 190K
Romania
Venjulegt bil
Mögulegt bil
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Tide eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Ráðningarfulltrúi hjá Tide in Romania er árleg heildarlaun upp á RON 211,271. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Tide fyrir Ráðningarfulltrúi hlutverkið in Romania er RON 150,908.

