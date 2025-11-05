Fyrirtækjaskrá
Tide
Tide Vöruhönnuður Laun

Meðaltal Vöruhönnuður heildarlauna in United Kingdom hjá Tide er á bilinu £38.6K til £54.9K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tide. Síðast uppfært: 11/5/2025

Meðaltal heildarlauna

£43.8K - £49.8K
United Kingdom
Venjulegt bil
Mögulegt bil
£38.6K£43.8K£49.8K£54.9K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Tide eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vöruhönnuður hjá Tide in United Kingdom er árleg heildarlaun upp á £54,933. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Tide fyrir Vöruhönnuður hlutverkið in United Kingdom er £38,639.

