Tide Gagnafræðingur Laun

Meðaltal Gagnafræðingur heildarlauna in India hjá Tide er á bilinu ₹2.1M til ₹2.98M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tide. Síðast uppfært: 11/5/2025

Meðaltal heildarlauna

₹2.37M - ₹2.7M
India
Venjulegt bil
Mögulegt bil
₹2.1M₹2.37M₹2.7M₹2.98M
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 2 fleiri Gagnafræðingur innsendingarnars hjá Tide til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Tide eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Tide in India er árleg heildarlaun upp á ₹2,980,119. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Tide fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in India er ₹2,096,185.

