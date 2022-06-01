Fyrirtækjaskrá
Thrive Global
Thrive Global Laun

Laun hjá Thrive Global eru á bilinu $126,500 í heildarjöfnum á ári fyrir Vöruhönnuður í neðri kantinum til $418,000 fyrir Vörustjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Thrive Global. Síðast uppfært: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Vöruhönnuður
Median $127K

Notendaupplifunarhönnuður

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $204K
Vörustjóri
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Viðskiptasérfræðingur
$129K
Gagnafræðistjóri
$214K
Vöruhönnunarstjóri
$259K
Ráðningaraðili
$219K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$206K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Thrive Global er Vörustjóri með árlegar heildarbætur upp á $418,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Thrive Global er $209,863.

