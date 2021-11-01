Fyrirtækjaskrá
Thrasio
Thrasio Laun

Laun hjá Thrasio eru á bilinu $51,640 í heildarjöfnum á ári fyrir Gagnasérfræðingur í neðri kantinum til $201,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Thrasio.

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $60K
Gagnafræðingur
Median $180K
Vörustjóri
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Viðskiptarekstur
$114K
Viðskiptasérfræðingur
$124K
Viðskiptaþróun
$130K
Gagnasérfræðingur
$51.6K
Fjárfestingarbankastjóri
$141K
Markaðsmál
$194K
Verkefnastjóri
$122K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$201K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Thrasio er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $201,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Thrasio er $130,345.

