ThoughtWorks Lausnararkitekt Laun

Miðgildi Lausnararkitekt launapakka in India hjá ThoughtWorks er samtals ₹6.25M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ThoughtWorks. Síðast uppfært: 11/4/2025

Miðgildi launa
company icon
ThoughtWorks
Solution Architect
hidden
Samtals á ári
₹6.25M
Stig
L5
Grunnlaun
₹6.25M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
5-10 Ár
Ár reynsla
11+ Ár
Hvað eru starfsþrep hjá ThoughtWorks?
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Lausnararkitekt hjá ThoughtWorks in India er árleg heildarlaun upp á ₹9,141,590. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ThoughtWorks fyrir Lausnararkitekt hlutverkið in India er ₹6,247,419.

Önnur úrræði