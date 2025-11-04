Fyrirtækjaskrá
ThoughtSpot
ThoughtSpot Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Meðaltal Hugbúnaðarverkfræðistjóri heildarlauna in India hjá ThoughtSpot er á bilinu ₹10.74M til ₹15.64M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ThoughtSpot. Síðast uppfært: 11/4/2025

Meðaltal heildarlauna

₹12.33M - ₹14.05M
India
Venjulegt bil
Mögulegt bil
₹10.74M₹12.33M₹14.05M₹15.64M
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá ThoughtSpot eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá ThoughtSpot in India er árleg heildarlaun upp á ₹15,643,336. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ThoughtSpot fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in India er ₹10,738,222.

