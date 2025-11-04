Fyrirtækjaskrá
ThoughtSpot
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
  • Laun
  • Vörustjóri

  • Öll Vörustjóri laun

ThoughtSpot Vörustjóri Laun

Miðgildi Vörustjóri launapakka in India hjá ThoughtSpot er samtals ₹6.78M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ThoughtSpot. Síðast uppfært: 11/4/2025

Miðgildi launa
company icon
ThoughtSpot
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹6.78M
Stig
Senior
Grunnlaun
₹6.78M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
4 Ár
Ár reynsla
8 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá ThoughtSpot?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá ThoughtSpot eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá ThoughtSpot in India er árleg heildarlaun upp á ₹12,123,799. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ThoughtSpot fyrir Vörustjóri hlutverkið in India er ₹7,751,326.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá ThoughtSpot

Önnur úrræði