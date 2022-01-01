Fyrirtækjaskrá
ThoughtSpot
ThoughtSpot Laun

Laun hjá ThoughtSpot eru á bilinu $12,271 í heildarjöfnum á ári fyrir Ráðningarfulltrúi í neðri kantinum til $326,625 fyrir Sala í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá ThoughtSpot. Síðast uppfært: 11/16/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Markaðssetning
Median $148K
Viðskiptagreiningarfræðingur
$213K

Fyrirtækjaþróun
$159K
Gagnafræðingur
$133K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$49.8K
Vöruhönnuður
$30.9K
Vörustjóri
$110K
Ráðningarfulltrúi
$12.3K
Sala
$327K
Netöryggisfræðingur
$107K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$152K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá ThoughtSpot eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá ThoughtSpot er Sala at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $326,625. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ThoughtSpot er $108,845.

