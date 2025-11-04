Thought Machine Tækniforritstjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Tækniforritstjóri kjör in United Kingdom hjá Thought Machine eru á bilinu £77.8K á year fyrir IC2 til £140K á year fyrir IC3. Miðgildi yearlegrar launapakka in United Kingdom er samtals £122K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Thought Machine. Síðast uppfært: 11/4/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
IC1
Technical Program Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£77.8K
£67.7K
£0
£10K
IC3
Senior Technical Program Manager
£140K
£122K
£12.3K
£5K
IC4
Principal Technical Program Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
Skoða 1 Fleiri þrep
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Thought Machine eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Tækniforritstjóri hjá Thought Machine in United Kingdom er árleg heildarlaun upp á £167,392. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Thought Machine fyrir Tækniforritstjóri hlutverkið in United Kingdom er £112,127.

