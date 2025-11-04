Thought Machine Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United Kingdom hjá Thought Machine eru á bilinu £58.9K á year fyrir IC1 til £131K á year fyrir IC3. Miðgildi yearlegrar launapakka in United Kingdom er samtals £96.9K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Thought Machine. Síðast uppfært: 11/4/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
IC1
£58.9K
£56K
£883.1
£2K
IC2
£99.8K
£90.9K
£2.9K
£6K
IC3
£131K
£125K
£3.3K
£2.4K
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Thought Machine eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
Titlar sem eru innifaldirSenda inn nýjan titil