Thought Machine Vörustjóri Laun

Vörustjóri kjör in United Kingdom hjá Thought Machine eru samtals £105K á year fyrir IC2. Miðgildi yearlegrar launapakka in United Kingdom er samtals £83.5K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Thought Machine. Síðast uppfært: 11/4/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
IC1
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£105K
£105K
£0
£0
IC3
£ --
£ --
£ --
£ --
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Thought Machine eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)