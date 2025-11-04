Fyrirtækjaskrá
Thought Machine
Thought Machine Viðskiptavinaárangur Laun

Meðaltal Viðskiptavinaárangur heildarlauna in United Kingdom hjá Thought Machine er á bilinu £112K til £159K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Thought Machine. Síðast uppfært: 11/4/2025

Meðaltal heildarlauna

£127K - £150K
United Kingdom
Venjulegt bil
Mögulegt bil
£112K£127K£150K£159K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Thought Machine eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Viðskiptavinaárangur hjá Thought Machine in United Kingdom er árleg heildarlaun upp á £158,642. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Thought Machine fyrir Viðskiptavinaárangur hlutverkið in United Kingdom er £111,739.

