Thought Machine Laun

Laun hjá Thought Machine eru á bilinu $77,555 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $237,936 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Thought Machine.

Hugbúnaðarverkfræðingur
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $238K
Tækniforritstjóri
Median $161K

Vörustjóri
Median $110K
Viðskiptavinaárangur
$182K
Ráðningarfulltrúi
$88K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Thought Machine eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Thought Machine er Hugbúnaðarverkfræðistjóri með árlegar heildarbætur upp á $237,936. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Thought Machine er $145,990.

