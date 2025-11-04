Fyrirtækjaskrá
Thorogood
Thorogood Gagnafræðingur Laun

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in India hjá Thorogood er samtals ₹1.2M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Thorogood. Síðast uppfært: 11/4/2025

Miðgildi launa
company icon
Thorogood
Data Analyst
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹1.2M
Stig
L1
Grunnlaun
₹946K
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹249K
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
2 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Thorogood?
Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Thorogood in India er árleg heildarlaun upp á ₹1,659,481. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Thorogood fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in India er ₹1,180,920.

