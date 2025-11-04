Fyrirtækjaskrá
Thornton Tomasetti
Thornton Tomasetti Byggingaverkfræðingur Laun

Miðgildi Byggingaverkfræðingur launapakka in United States hjá Thornton Tomasetti er samtals $88K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Thornton Tomasetti. Síðast uppfært: 11/4/2025

Miðgildi launa
company icon
Thornton Tomasetti
Senior Engineer
Dallas, TX
Samtals á ári
$88K
Stig
Senior Engineer
Grunnlaun
$83K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$5K
Ár hjá fyrirtæki
4 Ár
Ár reynsla
4 Ár
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Titlar sem eru innifaldir

Burðarvirksverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Byggingaverkfræðingur hjá Thornton Tomasetti in United States er árleg heildarlaun upp á $100,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Thornton Tomasetti fyrir Byggingaverkfræðingur hlutverkið in United States er $83,000.

