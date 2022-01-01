Fyrirtækjaskrá
Thinkific
Thinkific Laun

Laun hjá Thinkific eru á bilinu $66,637 í heildarjöfnum á ári fyrir Ráðningarfulltrúi í neðri kantinum til $150,565 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Thinkific. Síðast uppfært: 11/15/2025

Vörustjóri
Median $103K
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $108K

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Viðskiptagreiningarfræðingur
$108K

Þjónustuver
$75.4K
Markaðsrekstur
$73K
Vöruhönnuður
$139K
Ráðningarfulltrúi
$66.6K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$151K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Thinkific eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Thinkific er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $150,565. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Thinkific er $105,321.

