Fyrirtækjaskrá
The Trade Desk
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Hugbúnaðarverkfræðingur Stig

Software Engineer II

Stig hjá The Trade Desk

Bera saman stig
  1. Software Engineer I
  2. Software Engineer II
  3. Senior Software Engineer
    4. Sýna 6 Fleiri stig
Meðaltal Árlega Heildarlaun
£170,282
Grunnlaun
£85,147
Hlutabréfaveitingar ()
£42,784
Bónus
£802
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
Don't get lowballed
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá The Trade Desk

Tengd fyrirtæki

  • Palo Alto Networks
  • UiPath
  • Salesforce
  • Twilio
  • Okta
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði