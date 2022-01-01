Fyrirtækjaskrá
The Clorox Company
The Clorox Company Laun

Laun hjá The Clorox Company eru á bilinu $109,450 í heildarjöfnum á ári fyrir Endurskoðandi í neðri kantinum til $236,640 fyrir Mannauður í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá The Clorox Company. Síðast uppfært: 9/1/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $121K
Endurskoðandi
$109K
Viðskiptaþróun
$161K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Þjónustuver
$117K
Gagnafræðistjóri
$172K
Mannauður
$237K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$131K
Sala
Median $165K
Lausnaarkitekt
Median $190K
Áhættufjárfestir
$130K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá The Clorox Company eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)

Algengar spurningar

The highest paying role reported at The Clorox Company is Mannauður at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $236,640. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The Clorox Company is $146,265.

