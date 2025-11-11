Fyrirtækjaskrá
Tesla
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Greater Austin Area

Tesla Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Austin Area

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Austin Area hjá Tesla eru á bilinu $122K á year fyrir P1 til $273K á year fyrir P4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Austin Area er samtals $176K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tesla. Síðast uppfært: 11/11/2025

Meðaltal Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
P1
Associate Engineer(Byrjendaþrep)
$122K
$115K
$5.4K
$1.9K
P2
Engineer
$197K
$146K
$50.9K
$625
P3
Senior Engineer
$226K
$165K
$61.4K
$0
P4
Staff Engineer
$273K
$205K
$67.5K
$0
Skoða 2 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Tesla eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Tesla eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Tesla in Greater Austin Area er árleg heildarlaun upp á $272,500. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Tesla fyrir Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Austin Area er $181,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Tesla

Tengd fyrirtæki

  • Sunrun
  • Vroom
  • Volta Charging
  • Yelp
  • Expedia
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði