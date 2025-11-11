Tesla Ferlisverkfræðingur Laun á Reno Area

Ferlisverkfræðingur kjör in Reno Area hjá Tesla eru á bilinu $121K á year fyrir P2 til $186K á year fyrir P3. Miðgildi yearlegrar launapakka in Reno Area er samtals $125K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tesla. Síðast uppfært: 11/11/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$121K
$103K
$18.3K
$0
P3
$186K
$135K
$42.5K
$8.7K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Tesla eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
